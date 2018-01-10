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|10.01.18 11:28 Главврача краевого перинатального центра подозревают в получении взятки
Главврач красноярского перинатального центра арестован по подозрению в получении взятки. Андрей Павлов находится под уголовным преследованием. Против него возбуждено дело по факту организации преступной схемы, в рамках которой он мог получать процент - около 10-й части от контракта - от предпринимателей, поставляющих медицинские товары.
Сегодня состоится совместная пресс-конференция представителей ФСБ и следственного комитета. Подробности в следующих выпусках "Вестей".
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