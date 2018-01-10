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10.01.18 11:47 Красноярский "Сокол" сразится с китайскими хоккеистами





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Красноярский "Сокол" впервые сыграет в Китае. 11 января наши хоккеисты встретятся с молодёжной командой КХЛ "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян". Начало игры в 18:30 по красноярскому времени. В октябре прошлого года "Сокол" играл с китайцами в Красноярске и победил со счётом 5:4.







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