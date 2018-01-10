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10.01.18 11:42 В России стартовал сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты





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На данный момент в Центральную избирательную комиссии России о своём желании участвовать в выборах президента 2018 года заявили более 60 человек. Половина, те, кто открыл специальный избирательный счёт, уже имеют право собирать подписи в свою поддержку.







В России начался период сбора подписей в поддержку кандидатов на пост президента. В Красноярске развернуто восемь пунктов сбора подписей за Владимира Путина , который на выборы идёт в качестве самовыдвиженца. 300 тысяч подписей, из каждого региона России по 7.5 тысяч, должны предоставить в ЦИК самовыдвиженцы. 100 тысяч, по 2.5 от каждого субъекта, кандидаты в президенты от партий. Кандидаты от парламентских партий, это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", подписи согласно закону о выборах не собирают.На данный момент в Центральную избирательную комиссии России о своём желании участвовать в выборах президента 2018 года заявили более 60 человек. Половина, те, кто открыл специальный избирательный счёт, уже имеют право собирать подписи в свою поддержку.







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