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10.01.18 17:42 Красноярец вёз детей на ёлку в багажнике автомобиля





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Мужчина пояснил - так хотел отвезти детей на ёлку. Теперь водителю придётся заплатить штрафы за превышение максимального количества пассажиров и за нарушение правил перевозки детей, всего 3500 рублей. Также нарушитель оплатил такси, на котором дети в сопровождении взрослых и отправились на городскую ёлку.







В Красноярске сотрудники ДПС обнаружили детей в багажнике автомобиля. В Ленинском районе краевого центра дорожные полицейские остановили универсал марки "Тойота", в салоне находились трое взрослых и двое детей до 5 лет. Когда автоинспекторы попросили водителя открыть багажник, он заметно занервничал. И как оказалось, не зря - там автомобилист перевозил ещё двоих несовершеннолетних.Мужчина пояснил - так хотел отвезти детей на ёлку. Теперь водителю придётся заплатить штрафы за превышение максимального количества пассажиров и за нарушение правил перевозки детей, всего 3500 рублей. Также нарушитель оплатил такси, на котором дети в сопровождении взрослых и отправились на городскую ёлку.











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