НОВОСТИ | Спорт













10.01.18 17:50 Александр Сёмин возвращается в красноярский "Сокол"





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Легенда №32 возвращается в Красноярск. Прославленный хоккеист Александр Сёмин снова вернулся в команду "Сокол". Нападающий расторг контракт в декабре прошлого года. Он улетал в Америку, где у него родился сын. Сейчас Сёмин снова тренируется с командой и готов выйти на лёд в ближайших матчах.











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