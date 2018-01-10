НОВОСТИ | Общество













10.01.18 19:18 В Красноярске изменились правила предоставления компенсаций за отказ от места в детсаду





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На получение выплаты могут претендовать все семьи независимо от уровня дохода. Для этого необходимо сняться с учёта в территориальном отделе образования по месту постановки ребёнка на очередь и предъявить в управление социальной защиты талон, паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении ребёнка.



В случае если родители примут решение вернуть ребёнка в очередь, он восстанавливается в ней по первоначальной дате постановки. Сейчас получателями выплат являются более 4 тысяч семей.











Родителям детей от 3 до 5 лет, которые зарегистрировались в очереди на место в детском саду до 31 марта 2017 года и отказались от него, начали выплачивать ежемесячную материальную компенсацию по уходу за ребёнком, она составляет 6 тысяч рублей.На получение выплаты могут претендовать все семьи независимо от уровня дохода. Для этого необходимо сняться с учёта в территориальном отделе образования по месту постановки ребёнка на очередь и предъявить в управление социальной защиты талон, паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении ребёнка.В случае если родители примут решение вернуть ребёнка в очередь, он восстанавливается в ней по первоначальной дате постановки. Сейчас получателями выплат являются более 4 тысяч семей.







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