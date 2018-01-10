НОВОСТИ | Общество













10.01.18 17:47 Непроданные новогодние ёлки стали лакомством для питомцев зоопарка





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"Любят пихточки и ёлочки практически все наши копытные: лоси, верблюды, зубры, козероги. Все с удовольствием едят. В этом году привезли порядка шести больших машин. Мы могли поставить ёлочки в вольеры к животным, чтобы у них тоже было новогоднее настроение", - рассказала сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Елена Шабанова.











Новогодние ёлки получили вторую жизнь. Десятки елей и пихт, которые не успели продать в декабре, предприниматели подарили зоопарку "Роев ручей" - на корм животным. Сюда доставили около шести грузовиков праздничных деревьев. К слову, в прошлом было всего две машины. Похоже, красноярцы предпочитают искусственные ели натуральным."Любят пихточки и ёлочки практически все наши копытные: лоси, верблюды, зубры, козероги. Все с удовольствием едят. В этом году привезли порядка шести больших машин. Мы могли поставить ёлочки в вольеры к животным, чтобы у них тоже было новогоднее настроение", - рассказала сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Елена Шабанова.







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