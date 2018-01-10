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10.01.18 17:44 Врио губернатора края провёл встречу с правительством региона





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"Там должен появиться полноценный первый зам, два курирующих вице-премьера, которые отвечают за экономику и социальную сферу. И изменится порядок отношений губернатора с самим правительством. Мы восстанавливаем работу губернаторского совета, с тем чтобы более активно вовлекать глав муниципалитетов в принятие решений, их касающихся. А также ставить перед ними совершенно конкретные задачи, за которые мы будем спрашивать", - сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.











Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс провёл первую в новом году встречу с правительством региона. Обсудили итоги проделанной работы за последние три месяца, а также наметили дальнейший вектор развития края. Поговорили о прошедших и предстоящих кадровых изменениях в структуре правительства."Там должен появиться полноценный первый зам, два курирующих вице-премьера, которые отвечают за экономику и социальную сферу. И изменится порядок отношений губернатора с самим правительством. Мы восстанавливаем работу губернаторского совета, с тем чтобы более активно вовлекать глав муниципалитетов в принятие решений, их касающихся. А также ставить перед ними совершенно конкретные задачи, за которые мы будем спрашивать", - сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.







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