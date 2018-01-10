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10.01.18 17:41 Красноярского турагента подозревают в мошенничестве





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"В настоящее время возбуждено 25 уголовных дел, потерпевшими признаны 25 человек, на сумму более двух миллионов рублей", - сообщила пресс-секретарь полиции Красноярска Екатерина Росицкая.







В Красноярске женщину-турагента подозревают в мошенничестве. Клиенты внесли деньги за туристические путёвки, но хозяйка бизнеса потратила собранные средства на свои нужды. В полицию на сорванный отпуск пожаловались несколько десятков человек. Так, семья из Лесосибирска в Таиланд собиралась компанией в восемь человек. Теперь ранее несудимой бизнес-леди грозит до пяти лет тюрьмы."В настоящее время возбуждено 25 уголовных дел, потерпевшими признаны 25 человек, на сумму более двух миллионов рублей", - сообщила пресс-секретарь полиции Красноярска Екатерина Росицкая.











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