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Дело о хищении бюджетных средств в краевой филармонии

10.01.18 20:45 Одного из фигурантов дела о хищении в красноярской филармонии отпустили из-под домашнего ареста



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Одного из фигурантов громкого уголовного дела по хищению бюджетных денег в красноярской филармонии отпустили из-под домашнего ареста. По информации ФСБ, меру пресечения Станиславу Люмасу, заместителю директора, смягчили, так как он начал давать признательные показания.

Напомним, руководство филармонии подозревают в хищении более десяти миллионов рублей. На протяжении двух лет они могли выводить деньги через подставную фирму. Добавим, директор учреждения Юлия Кулакова по-прежнему остаётся под домашним арестом.








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