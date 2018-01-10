Одного из фигурантов громкого уголовного дела по хищению бюджетных денег в красноярской филармонии отпустили из-под домашнего ареста. По информации ФСБ, меру пресечения Станиславу Люмасу, заместителю директора, смягчили, так как он начал давать признательные показания.
Напомним, руководство филармонии подозревают в хищении более десяти миллионов рублей. На протяжении двух лет они могли выводить деньги через подставную фирму. Добавим, директор учреждения Юлия Кулакова по-прежнему остаётся под домашним арестом.