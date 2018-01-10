НОВОСТИ | Общество













10.01.18 17:45 В Красноярске не чистят второстепенные дороги и междворовые проезды





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Ещё несколько лет назад можно было сказать - это Николаевка, частный сектор, дорога второстепенная. Но здесь давно уже выросли многоэтажки, на каждую квартиру минимум одна машина. Более того, Серова проходит параллельно Киренского. С тех пор, как Киренского закрыли для строительства подземного перехода, интенсивность движения выросла в разы. А дорогу за осень и зиму ни разу не почистили.



В декабре в Красноярске начали действовать новые контракты по уборке дорог. Но принципы работы остались прежние. Снег чистят только на крупных магистралях, где ходят автобусы, на междворовые проезды денег нет. "Ежегодно у нас выделяется приблизительно одинаковая сумма, но в последние 3-4 года было существенное снижение - примерно в 2-2,5 раза", - пояснил начальник отдела МКУ "Управление дорог и благоустройства" Игорь Большедворский.



Уборка улиц Красноярска обходится в полмиллиарда рублей. Этого мало, считают дорожники, поэтому межквартальные проезды чистят только по заявкам жителей. Проезд на Тотмина уже через полчаса в отличном состоянии. Дорожники сообщают - заявка к ним поступила от детского сада. А вот что говорят в детском саду.



"У нас была заявка немножко другого характе ра, мы хотели, чтобы жители не бросали мусор. Это было по осени, осенью решился этот вопрос. Дорога была неплохая, сейчас, наверное, ещё лучше", - сказала заведующая детским садом №211 Ольга Быкова.



Почему дорожники чистят те дороги, где и так можно проехать, и не появляются там, где их ждут? Как в Красноярске исполняют заявки жителей, неплохо было бы перепроверить. Для съёмок мы выбрали случайные адреса, в ближайшее время эти дороги обещают убрать.



Проспект Металлургов, 36 - это так называемый дублирующий проезд. Первые этажи ближайших домов выкуплены: парикмахерская, магазины, банки. Подъехать к ним крайне сложно. Колея, лёд, дорогу здесь с осени не убирали ни разу. Дорожники уверяют, виноваты автомобилисты - бросают машины на обочине. Но вот перекрёсток улиц Серова и Пролетарская. Машин на обочинах нет, так же как и дорожной техники.Ещё несколько лет назад можно было сказать - это Николаевка, частный сектор, дорога второстепенная. Но здесь давно уже выросли многоэтажки, на каждую квартиру минимум одна машина. Более того, Серова проходит параллельно Киренского. С тех пор, как Киренского закрыли для строительства подземного перехода, интенсивность движения выросла в разы. А дорогу за осень и зиму ни разу не почистили.В декабре в Красноярске начали действовать новые контракты по уборке дорог. Но принципы работы остались прежние. Снег чистят только на крупных магистралях, где ходят автобусы, на междворовые проезды денег нет. "Ежегодно у нас выделяется приблизительно одинаковая сумма, но в последние 3-4 года было существенное снижение - примерно в 2-2,5 раза", - пояснил начальник отдела МКУ "Управление дорог и благоустройства" Игорь Большедворский.Уборка улиц Красноярска обходится в полмиллиарда рублей. Этого мало, считают дорожники, поэтому межквартальные проезды чистят только по заявкам жителей. Проезд на Тотмина уже через полчаса в отличном состоянии. Дорожники сообщают - заявка к ним поступила от детского сада. А вот что говорят в детском саду."У нас была заявка немножко другого характе ра, мы хотели, чтобы жители не бросали мусор. Это было по осени, осенью решился этот вопрос. Дорога была неплохая, сейчас, наверное, ещё лучше", - сказала заведующая детским садом №211 Ольга Быкова.Почему дорожники чистят те дороги, где и так можно проехать, и не появляются там, где их ждут? Как в Красноярске исполняют заявки жителей, неплохо было бы перепроверить. Для съёмок мы выбрали случайные адреса, в ближайшее время эти дороги обещают убрать. Евгения ПЛОТНИКОВА











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