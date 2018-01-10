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НОВОСТИ | Общество



Дело Владимира Седова

10.01.18 17:40 Экс-депутат Владимир Седов освобождён условно-досрочно



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Экс-депутат Законодательного собрания Владимир Седов освободился из колонии условно-досрочно. Политик был осуждён за мошенничество на миллион рублей - обещал строительной фирме "Златоулочка" общее покровительство. Отбывал наказание в колонии общего режима в посёлке Индустриальный.

Суд Советского района принял решение об УДО ещё в прошлом декабре, и это решение никто не обжаловал. Из трёх с половиной лет Седов пробыл за решёткой почти два года.








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