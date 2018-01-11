НОВОСТИ | Экономика













11.01.18 08:56 Захоронение несортированного мусора будет обходиться дороже





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"Всё-таки страна должна изменить подход к негативному воздействию на окружающую среду. Любой мусор, который выбрасывается жителями, оказывает воздействие. Выделяется метан - парниковый газ, плюс вредные вещества попадают в почву", - подчеркнул и.о. министра экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин.











Захоронение несортированного мусора будет обходиться в 3,5 раза дороже. Отныне повысится плата на полигонах для твёрдых бытовых отходов, поэтому и жители Красноярска в перспективе будут платить больше. Но как уверяют специалисты, этого не произойдёт без специального решения жильцов многоквартирных домов. Изменением тарифов прежде всего подстёгивают бизнесменов, занимающихся утилизацией, и жителей к заботе об экологии - разделённый заранее мусор сдать гораздо дешевле, чем обычный, когда пластик соседствует со стеклом и пищевыми отходами."Всё-таки страна должна изменить подход к негативному воздействию на окружающую среду. Любой мусор, который выбрасывается жителями, оказывает воздействие. Выделяется метан - парниковый газ, плюс вредные вещества попадают в почву", - подчеркнул и.о. министра экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин.







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