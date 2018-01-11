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11.01.18 08:52 Десятки красноярских многоэтажек остаются без крыш





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Парашютная, 2, Пионерской правды, 3. Эти дома на правобережье "Вести" показывали ещё в середине декабря, когда пятиэтажки должны были сдать. Сегодня картина та же. Журналисты программы "Вести. Красноярск" только за 2017 год сняли десятки подобных репортажей. Сегодня можно смело говорить, что программа капремонта, по крайней мере крыш, в Красноярске уж точно провалена. Кстати, в этом доме кровлю меняли семь лет назад, жильцы были довольны, и новый ремонт, тем более с такими последствиями, им точно был не нужен.



На Московской, уверяют в управлении капитального строительства администрации, была нарушена технология - неправильно менялся утеплитель. "Пока подрядная организация не закроет все ущербы, нанесённые в результате их действий третьим лицам, дом не принимается и ни о какой оплате не может быть и речи", - пояснил заместитель руководителя Управления капитального строительства администрации Красноярска Евгений Баршай.



Но на деле договориться о сумме ущерба или о проведении ремонтов не так-то просто. "Я соглашалась, говорила: сделайте, я претензий иметь не буду, но они не идут на контакт", - рассказала жительница дома 8-А по ул. Московская Елена Радыгина.



Все дома обещали сдать до конца января. Мы будет следить за развитием событий.



Потопы в доме 8-А по улице Московская начались в ноябре. Месяцем раньше строители вскрыли кровлю. В квартире Елены Радыгиной не уцелела ни одна комната. Более того, не везде есть свет - проводка повреждена. Откровенно холодно.Парашютная, 2, Пионерской правды, 3. Эти дома на правобережье "Вести" показывали ещё в середине декабря, когда пятиэтажки должны были сдать. Сегодня картина та же. Журналисты программы "Вести. Красноярск" только за 2017 год сняли десятки подобных репортажей. Сегодня можно смело говорить, что программа капремонта, по крайней мере крыш, в Красноярске уж точно провалена. Кстати, в этом доме кровлю меняли семь лет назад, жильцы были довольны, и новый ремонт, тем более с такими последствиями, им точно был не нужен.На Московской, уверяют в управлении капитального строительства администрации, была нарушена технология - неправильно менялся утеплитель. "Пока подрядная организация не закроет все ущербы, нанесённые в результате их действий третьим лицам, дом не принимается и ни о какой оплате не может быть и речи", - пояснил заместитель руководителя Управления капитального строительства администрации Красноярска Евгений Баршай.Но на деле договориться о сумме ущерба или о проведении ремонтов не так-то просто. "Я соглашалась, говорила: сделайте, я претензий иметь не буду, но они не идут на контакт", - рассказала жительница дома 8-А по ул. Московская Елена Радыгина.Все дома обещали сдать до конца января. Мы будет следить за развитием событий. Мария СЕМЁНОВА

















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