СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





11.01.18 08:52 Десятки красноярских многоэтажек остаются без крыш



Фото
Потопы в доме 8-А по улице Московская начались в ноябре. Месяцем раньше строители вскрыли кровлю. В квартире Елены Радыгиной не уцелела ни одна комната. Более того, не везде есть свет - проводка повреждена. Откровенно холодно.

Парашютная, 2, Пионерской правды, 3. Эти дома на правобережье "Вести" показывали ещё в середине декабря, когда пятиэтажки должны были сдать. Сегодня картина та же. Журналисты программы "Вести. Красноярск" только за 2017 год сняли десятки подобных репортажей. Сегодня можно смело говорить, что программа капремонта, по крайней мере крыш, в Красноярске уж точно провалена. Кстати, в этом доме кровлю меняли семь лет назад, жильцы были довольны, и новый ремонт, тем более с такими последствиями, им точно был не нужен.

На Московской, уверяют в управлении капитального строительства администрации, была нарушена технология - неправильно менялся утеплитель. "Пока подрядная организация не закроет все ущербы, нанесённые в результате их действий третьим лицам, дом не принимается и ни о какой оплате не может быть и речи", - пояснил заместитель руководителя Управления капитального строительства администрации Красноярска Евгений Баршай.

Но на деле договориться о сумме ущерба или о проведении ремонтов не так-то просто. "Я соглашалась, говорила: сделайте, я претензий иметь не буду, но они не идут на контакт", - рассказала жительница дома 8-А по ул. Московская Елена Радыгина.

Все дома обещали сдать до конца января. Мы будет следить за развитием событий.

Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .