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11.01.18 09:00 Конфликт на дороге закончился стрельбой





На правобережье Красноярска, на улице Щербакова мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Один человек ранен. Причиной перестрелки могла стать ссора на дороге. Известно, что один из водителей попытался скрыться от разгорячённого оппонента, но не справился с управлением и врезался в дерево.



Второй участник конфликта несколько раз выстрелил в разбитый автомобиль из травматического оружия и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. Также известно, что пострадавший автомобилист самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован.







На правобережье Красноярска, на улице Щербакова мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Один человек ранен. Причиной перестрелки могла стать ссора на дороге. Известно, что один из водителей попытался скрыться от разгорячённого оппонента, но не справился с управлением и врезался в дерево.Второй участник конфликта несколько раз выстрелил в разбитый автомобиль из травматического оружия и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. Также известно, что пострадавший автомобилист самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован.







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