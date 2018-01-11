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НОВОСТИ | Общество





11.01.18 09:25 В Красноярске определили победителей конкурса "Волшебный лёд Сибири"



Фото
Аллея в восточной части острова Татышев превратилась в галерею под открытым небом. Над шедеврами из льда и снега четыре дня трудились команды мастеров зимнего зодчества. Алексей и Илья приехали в сибирский город из Екатеринбурга. Их треёголовый Лось-шаман - образ из истории древних народов Приуралья. Это одна из первых проб друзей в ледяной скульптуре, раньше работали со снегом.

"Очень много времени уделяешь какой-то детали, всем её граням, форме. А когда поставил её на композиции - это лишняя работа, много времени потерял. Надо очень тонко чувствовать лёд", - сказал участник конкурса "Волшебный лёд Сибири" Илья Мехряков.

Их работа среди других десяти ледяных скульптур взяла приз зрительских симпатий. А кубок победителей увезли в Екатеринбург их земляки - авторы фигуры "Ключ от всех дверей". В другой номинации - "Снег" - жюри признало лучшей работу "Сезон рыбалки".

"C медвежатами семья и семья рыбаков. У нас тоже семья скульпторов - отец и двое сыновей, поэтому такая идея. А "сезон рыбалки" - потому что конкурс это для нас как бы сезон рыбалки для скульпторов", - пояснил победитель конкурса "Волшебный лёд Сибири" Пётр Петухов.

Семья скульпторов из Якутии оказалась не только людьми с золотыми руками, но и с добрыми сердцами - находили время и возможность помочь соседям. "Смотришь - им тяжело, как не помочь? Подбежал, помог. Инструмент какой-то им надо - дали", - рассказал победитель конкурса "Волшебный лёд Сибири" Александр Петухов.

Победителям достались денежные призы за первое место - 90 тысяч рублей на команду. На этом конкурс "Волшебный лёд Сибири" не заканчивается, он продолжится в конце февраля - начале марта, тогда пройдёт молодёжный этап. Соревноваться будут студенты вузов - красноярских и не только.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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