НОВОСТИ | Общество













11.01.18 11:41 На дорогах Красноярска ожидается сильная гололедица





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Красноярцев, которые передвигаются по городу пешком, просят не стоять слишком близко к проезжей части, есть опасность соскользнуть под проезжающий мимо автомобиль.







Сегодня столбики термометров в Красноярске поднимутся выше ноля, поэтому на дорогах краевого центра ожидается сильная гололедица. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными и аккуратными во время движения - в частности, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких манёвров, а также притормаживать перед пешеходными переходами.Красноярцев, которые передвигаются по городу пешком, просят не стоять слишком близко к проезжей части, есть опасность соскользнуть под проезжающий мимо автомобиль.











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