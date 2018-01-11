Сегодня столбики термометров в Красноярске поднимутся выше ноля, поэтому на дорогах краевого центра ожидается сильная гололедица. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными и аккуратными во время движения - в частности, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких манёвров, а также притормаживать перед пешеходными переходами.
Красноярцев, которые передвигаются по городу пешком, просят не стоять слишком близко к проезжей части, есть опасность соскользнуть под проезжающий мимо автомобиль.