НОВОСТИ | Общество













11.01.18 11:42 В Норильске объявили карантин по бешенству





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Экспертиза показала - животное было больным, страдало от







В Норильске официально объявлен карантин по бешенству. "Вести. Красноярск" неоднократно рассказывали, риск введения такого положения появился из-за дикого волка. Он вошёл в город ещё в декабре, напал на четырёх местных жителей и был застрелен полицейскими.Экспертиза показала - животное было больным, страдало от бешенства . На два месяца, чтобы не допустить распространения вируса, в северном городе запрещено проведение выставок домашних питомцев, торговля собаками и кошками, а также отлов диких животных с целью их вывоза.











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