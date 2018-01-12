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12.01.18 08:40 Енисейский район остался без зимних переправ



Фото
Енисей начал замерзать только в первых числах нового года. 7 января рабочие взялись за обустройство ледяной дороги возле села Потапово. Однако в ночь с воскресенья на понедельник река проснулась, начался ледоход и все труды унесло течением. Сейчас на переправе всё готово, чтобы вновь приступить к работе, но на лёд никто не выходит.

"Сейчас всё зависит от морозов. Мороз будет - значит, будет дорога. Нужно градусов 30-35", - пояснил мастер ледовой переправы Тимофей Захарков.

Сейчас десятки населённых пунктов правобережья Енисея отрезаны от большой земли. Добраться до них можно только вертолётом, а он хоть и летает регулярно, но берёт на борт очень немного пассажиров. Ажиотажа добавляют и вахтовики, которым надо попасть на работу в Северо-Енисейский район.

По прогнозам крепких морозов в районе в ближайшее время не ожидается. На конец недели синоптики обещают температуры, близкие к нулю. Так что перспектива строительства переправ остаётся туманной. В краевом управлении автодорог заявляют: в лучшем случае ледовые переправы Енисейского района заработают до конца января, и то если установится морозная погода. Сейчас обстановка меняется чуть ли не ежечасно - кромка льда на Енисее гуляет вверх-вниз по течению на 20, а то и 30 километров.

"Пока не наступит стабильность с точки зрения установки льда, говорить о том, что будет возведена ледовая переправа, просто не приходится, это физически невозможно. Вот такая ситуация. Действительно, ледовых переправ что на дороге Епишино - Северо-Енисейск, что Мотыгино - Широкий Лог нет", - отметил пресс-секретарь КрУДор Александр Марков.

Непростая ситуация и с автозимниками - они тоже подтаяли. Так что дорожники ждут похолодания, а оно по прогнозам наступит на следующей неделе. Тогда можно будет начать строительство и снежных дорог и переправ через Енисей.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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