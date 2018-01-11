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11.01.18 17:43 В Пенсионном фонде рассказали о нововведениях, касающихся пенсий и социальных выплат





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"В этом году, для того чтобы выйти на пенсию женщине в 55 лет, а мужчине в 60 лет, необходимо иметь не менее 9 лет страхового стажа и не менее 13,8 баллов. В случае, если эти условия не выработаны, не значит, что человек останется без пенсии навсегда. Он просто уйдёт на социальную пенсию на пять лет позже", - пояснила заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Лариса Шлома.



Даже если человек не работал ни одного дня в жизни, в старости он может рассчитывать на ежемесячную выплату от государства в 8 тысяч рублей. В этом году появился новый вид пенсии - детям, оба родителя которых неизвестны. Проще говоря, подкидышам, таких в Красноярском крае 36. Ранее юридически они не имели права на получение материальной помощи по потере кормильца.



В новом году сумма материнского капитала на второго ребёнка не увеличилась и составляет 453 тысячи рублей. Раньше потратить её можно было лишь на улучшение жилищных условий, на образование детей или накопительную пенсию мамы. Теперь семья имеет право на ежемесячную выплату из этой суммы до тех пор, пока ребёнку не исполнится полтора года.



"В случае, если семья получает доход ниже полуторакратного размера прожиточного минимума трудоспособного гражданина, а в Красноярском крае это 18 тысяч, если на каждого члена семьи приходится менее этой суммы, семья может обратиться за таким ежемесячным пособием", - пояснила заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Лариса Шлома.



Для оформления пособия нужно обратиться в пенсионный фонд или в многофункциональные центры.



В этом году средний размер страховой пенсии составил 15264 рубля, что больше на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Всего в Красноярском крае сегодня 855 тысяч пенсионеров."В этом году, для того чтобы выйти на пенсию женщине в 55 лет, а мужчине в 60 лет, необходимо иметь не менее 9 лет страхового стажа и не менее 13,8 баллов. В случае, если эти условия не выработаны, не значит, что человек останется без пенсии навсегда. Он просто уйдёт на социальную пенсию на пять лет позже", - пояснила заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Лариса Шлома.Даже если человек не работал ни одного дня в жизни, в старости он может рассчитывать на ежемесячную выплату от государства в 8 тысяч рублей. В этом году появился новый вид пенсии - детям, оба родителя которых неизвестны. Проще говоря, подкидышам, таких в Красноярском крае 36. Ранее юридически они не имели права на получение материальной помощи по потере кормильца.В новом году сумма материнского капитала на второго ребёнка не увеличилась и составляет 453 тысячи рублей. Раньше потратить её можно было лишь на улучшение жилищных условий, на образование детей или накопительную пенсию мамы. Теперь семья имеет право на ежемесячную выплату из этой суммы до тех пор, пока ребёнку не исполнится полтора года."В случае, если семья получает доход ниже полуторакратного размера прожиточного минимума трудоспособного гражданина, а в Красноярском крае это 18 тысяч, если на каждого члена семьи приходится менее этой суммы, семья может обратиться за таким ежемесячным пособием", - пояснила заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Лариса Шлома.Для оформления пособия нужно обратиться в пенсионный фонд или в многофункциональные центры. Владислав ТАМОШАУСКАС











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