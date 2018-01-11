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11.01.18 17:48 В концерте к 80-летию Владимира Высоцкого впервые примет участие школьный ансамбль





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Сейчас группа усиленно готовится к концерту, репетируют четыре раза в неделю, ведь школьники только начинают осваивать музыкальные инструменты. "Для таких ребят сложно подобрать песню Владимира Семёновича, потому что там целая философия, каждая песня - это история. А эта такая более-менее детская. И честно сказать, это всё-таки три аккорда: тоника, доминанта, субдоминанта, что для нас немаловажно на этом этапе", - отметил руководитель ансамбля Константин Дейнеко.



За барабанной установкой сын музыканта третьеклассник Паша. Несмотря на свой юный возраст, понимает всю ответственность и к репетициям подходит очень серьёзно. "Барабан в группе - это самое главное, если барабан остановится, то и вся группа остановится. Поэтому надо быть чётко в ритме", - рассказал Паша Дейнеко.



"Хочу отметить, что случай с группой "Большая перемена" достаточно уникальный. У нас принимали участие ребята школьного возраста, но чтобы вокально-инструментальный ансамбль, где дети сами играют на гитарах, барабанах и так далее, и поют - это впервые", - отметил директор фестиваля "Красноярск поёт Высоцкого" Роман Энгельгардт.



Напомним, концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого пройдёт 20 января в Большом концертном зале. Начало в 17 часов.



"Большая перемена" в 45-й школе - это не только отдых между уроками, но и предмет особой гордости. Так называется школьный ансамбль, в котором играют учащиеся младших и средних классов. Ребята начали свой творческий путь этой осенью, но уже делают успехи. "Инициатором был солист группы "Второе дыхание" Константин Павлович Дейнеко. Он является родителем двух наших учащихся, и как родитель проявил инициативу", - пояснила директор школы №45 Юлия Каменская.Сейчас группа усиленно готовится к концерту, репетируют четыре раза в неделю, ведь школьники только начинают осваивать музыкальные инструменты. "Для таких ребят сложно подобрать песню Владимира Семёновича, потому что там целая философия, каждая песня - это история. А эта такая более-менее детская. И честно сказать, это всё-таки три аккорда: тоника, доминанта, субдоминанта, что для нас немаловажно на этом этапе", - отметил руководитель ансамбля Константин Дейнеко.За барабанной установкой сын музыканта третьеклассник Паша. Несмотря на свой юный возраст, понимает всю ответственность и к репетициям подходит очень серьёзно. "Барабан в группе - это самое главное, если барабан остановится, то и вся группа остановится. Поэтому надо быть чётко в ритме", - рассказал Паша Дейнеко."Хочу отметить, что случай с группой "Большая перемена" достаточно уникальный. У нас принимали участие ребята школьного возраста, но чтобы вокально-инструментальный ансамбль, где дети сами играют на гитарах, барабанах и так далее, и поют - это впервые", - отметил директор фестиваля "Красноярск поёт Высоцкого" Роман Энгельгардт.Напомним, концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого пройдёт 20 января в Большом концертном зале. Начало в 17 часов. Вероника УСКОВА











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