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НОВОСТИ | Общество





11.01.18 16:45 В крае стартует социально-культурный проект "Енисейский экспресс"



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"Енисейский экспресс" 2018-го станет самым масштабным. Впервые социально-культурный маршрут отправился в путь в 2010. Его уже посетили 220 тысяч жителей региона. В этом году он объедет 25 территорий: 16 районов и 9 городов. Начнётся 13 января в Енисейске, закончится 18 марта в Красноярске. На каждую точку - один день, выходной - суббота или воскресенье.

"Мы привозим солистов краевой филармонии, ансамбль "Ладов день" с Кларой Полухиной, приезжают различные кинолектории, будут проведены встречи с режиссёрами и писателями. Приезжает Михаил Тарковский. 24 января исполняется 170 лет со дня рождения В.И.Сурикова, отдельная большая выставка будет посвящена именно этому событию", - рассказала и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Участников только культурной программы более 200 человек. А ведь "Енисейский экспресс" - это и спортивные площадки. Например, по нормам ГТО или посвящённые Универсиаде. Юлайка тоже будет сопровождать "Экспресс". Отдельная программа - для молодёжи. Кроме этого, приедут специалисты министерства социальной политики края, образования, а также медики.

"Будут работать мобильные консультационные пункты по вопросам предоставления мер социальной поддержки различным категориям граждан", - сказал заместитель министра социальной политики Красноярского края Денис Богданов.

"Мы решили в этом году переформатировать и ориентировать население на то, что мы проводим разъяснительную работу. Говорить на равных, говорить доступно, давать литературу, в которой чётко прописано, что делать, чтобы заподозрить инсульт, как правильно вызвать скорую помощь. Наши специалисты сочли это более целесообразным", - пояснила заместитель начальника отдела организации медицинской помощи министерства здравоохранения края Елена Непомнящая.

"Енисейский экспресс" - это масштабный просветительский проект, который позволяет жителям понять возможности региона в различных направлениях. Вход на все мероприятия свободный.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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