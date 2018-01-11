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11.01.18 17:41 В Красноярске вынесли приговор грабителю банков



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Грабителя-айболита приговорили к семи годам. 28-летний молодой человек орудовал в Красноярске. Заходил в банки перед закрытием, угрожал сотрудникам пневматическим пистолетом, требовал деньги. За четыре месяца совершил шесть разбойных нападений, украл полтора миллиона и купил себе автомобиль. Надевал обычную медицинскую маску, чтобы скрыть черты лица. Был задержан в одном из отделений - кассир успела нажать тревожную кнопку. В суде парень признал вину и получил 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. До этого он судим не был.

"Коммерческие банки, расположенные в разных районах города. Он выбирал некрупные отделения, малопосещаемые, чтобы было как можно меньше свидетелей его преступления. Он приобрёл специально для этого пневматический пистолет и целый набор медицинских масок, в которых и совершал преступления", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.








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