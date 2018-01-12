НОВОСТИ | Общество













12.01.18 08:50 Постояльцы онкологического пансионата остались без питания





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"У меня ребёнку год и пять. Все эти копейки отвожу домой, чтобы его кормить. Как мне здесь питаться платно? Это садизм какой-то. Нам здесь тяжело, мы же не на курорт приехали, а лечиться. Я бы дома была со своим ребёнком", - сетует пациент краевого онкологического диспансера Анастасия.



Пациентов каждый день на автобусах возят на процедуры за десяток километров в онкологический диспансер и обратно. Там есть буфет, столовая, но вокруг пансионата, в бывшей промзоне, не найти не то что столовой, даже нормального магазина. При этом кормить больных в пансионате больше не имеют права. Законодательство изменилось.



"Сейчас пансионаты, где пациенты находятся на дневном стационаре, не имеют права подавать питание, потому что это считается нецелевым расходованием денежных средств. Если мы будем продолжать кормить, я понесу уголовную ответственность перед законом", - пояснил главный врач краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.



Красноярский пансионат оказался заложником своего уникального статуса. Онкодиспансеры в других регионах часто не предоставляют бесплатного жилья для иногородних. В красноярском учреждении уже поставили микроволновки и холодильники. Вопрос с питанием, конечно же, попытаются решить на уровне правительства края. Но надежда здесь разве что на административную смекалку. Потому что федеральный закон суров и не терпит вольных интерпретаций, даже несмотря на региональные особенности.



Среди этих людей нет тех, чьё заболевание можно назвать лёгким. Онкология. Рак на разных стадиях в Красноярск приезжают лечить не только из районов края, но и других регионов - Хакасии, Тувы, разных субъектов. Для приезжих пациентов ещё десять лет назад организовали пансионат, чтобы они, не имея родных в Красноярске, могли здесь бесплатно жить и питаться. Но с нового года еды лишили. Теперь восстанавливать силы после изнурительной лучевой и химиотерапии нужно за свой счёт."У меня ребёнку год и пять. Все эти копейки отвожу домой, чтобы его кормить. Как мне здесь питаться платно? Это садизм какой-то. Нам здесь тяжело, мы же не на курорт приехали, а лечиться. Я бы дома была со своим ребёнком", - сетует пациент краевого онкологического диспансера Анастасия.Пациентов каждый день на автобусах возят на процедуры за десяток километров в онкологический диспансер и обратно. Там есть буфет, столовая, но вокруг пансионата, в бывшей промзоне, не найти не то что столовой, даже нормального магазина. При этом кормить больных в пансионате больше не имеют права. Законодательство изменилось."Сейчас пансионаты, где пациенты находятся на дневном стационаре, не имеют права подавать питание, потому что это считается нецелевым расходованием денежных средств. Если мы будем продолжать кормить, я понесу уголовную ответственность перед законом", - пояснил главный врач краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.Красноярский пансионат оказался заложником своего уникального статуса. Онкодиспансеры в других регионах часто не предоставляют бесплатного жилья для иногородних. В красноярском учреждении уже поставили микроволновки и холодильники. Вопрос с питанием, конечно же, попытаются решить на уровне правительства края. Но надежда здесь разве что на административную смекалку. Потому что федеральный закон суров и не терпит вольных интерпретаций, даже несмотря на региональные особенности. Владимир БОГОМОЛОВ











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