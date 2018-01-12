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12.01.18 18:35 Ученики 36-й школы ходят на уроки по оживлённой трассе





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За безопасность пешеходов здесь отвечает только кусок картона, на который, видимо, строители нанесли карандашом надпись "Обход". Вот только даже днём разглядеть её сложно, а утром в темноте абсолютно невозможно.



В краевом управлении автодорог нас заверили, что о проблеме знают. И обещали провести разъяснительную беседу с подрядчиком - компанией "Сибиряк". Табличку, как обходить участок, скорее всего, установят. Вот только заметили, что дальше будет хуже - строительство наращивает обороты.



"Через некоторое время наступит момент, когда ходить там станет невозможно просто никак. Либо распределять школьников по другим образовательным учреждениям, либо обеспечивать подвоз детей централизованный образом", - пояснил начальник пресс-службы КрУДор Александр Марков.



Как именно решат проблему с недоступностью этой школы, выяснится совсем скоро, после совещания городских и краевых властей.



Освещения на улице Сопочная нет. Так же, как и прохода со стороны Киренского - тротуар закрыт строительным забором. Детям, чтобы пройти в 36-ю школу, приходится выходить прямо на проезжую часть, фактически под колёса автомобилей. Рискуют и родители, которые ведут первоклассников на учёбу. А всё ради возведения развязки по улице Волочаевская.За безопасность пешеходов здесь отвечает только кусок картона, на который, видимо, строители нанесли карандашом надпись "Обход". Вот только даже днём разглядеть её сложно, а утром в темноте абсолютно невозможно.В краевом управлении автодорог нас заверили, что о проблеме знают. И обещали провести разъяснительную беседу с подрядчиком - компанией "Сибиряк". Табличку, как обходить участок, скорее всего, установят. Вот только заметили, что дальше будет хуже - строительство наращивает обороты."Через некоторое время наступит момент, когда ходить там станет невозможно просто никак. Либо распределять школьников по другим образовательным учреждениям, либо обеспечивать подвоз детей централизованный образом", - пояснил начальник пресс-службы КрУДор Александр Марков.Как именно решат проблему с недоступностью этой школы, выяснится совсем скоро, после совещания городских и краевых властей. Владимир ЖАРИНОВ













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