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12.01.18 11:45 На вокзалах Красноярска пройдут концерты ведущих музыкальных коллективов





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Напомним, "Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам Красноярска" - это часть Зимнего фестиваля искусств, приуроченного к 170-летию Василия Ивановича Сурикова. Концерты лучших музыкальных коллективов Красноярска пройдут на железнодорожных станциях краевого центра. 15 января на станции Базаиха выступит хоровой ансамбль солистов "Тебе поемъ". 17 и 18 января на станции Енисей вновь выступит камерный оркестр, а 19 января на станции Злобино зазвучит городской духовой оркестр.



В прошлом году подобные концерты на вокзалах были приняты горожанами очень тепло. На них побывало более 700 красноярцев и гостей города.



Сегодня в импровизированном концертном зале Красноярский камерный оркестр под руководством Михаила Бенюмова исполняет популярную классику. Музыка, которая у всех на слуху - произведения Моцарта, Грига, Штрауса, Вивальди и Пьяццолы.Напомним, "Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам Красноярска" - это часть Зимнего фестиваля искусств, приуроченного к 170-летию Василия Ивановича Сурикова. Концерты лучших музыкальных коллективов Красноярска пройдут на железнодорожных станциях краевого центра. 15 января на станции Базаиха выступит хоровой ансамбль солистов "Тебе поемъ". 17 и 18 января на станции Енисей вновь выступит камерный оркестр, а 19 января на станции Злобино зазвучит городской духовой оркестр.В прошлом году подобные концерты на вокзалах были приняты горожанами очень тепло. На них побывало более 700 красноярцев и гостей города. Вероника УСКОВА

















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