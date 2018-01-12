НОВОСТИ | Экономика













12.01.18 17:43 Руководителя краевого управления капстроительства оштрафовали за нарушения при возведении Норильского перинатального центра





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За допущенные нарушения в ходе исполнения контракта по строительству Норильского перинатального центра руководитель краевого управления капитального строительства оштрафован на 20 тысяч рублей, об этом сообщают в федеральной антимонопольной службе. В ведомстве заявили, что заказчик заключил дополнительное соглашение и перечислил строителям аванс почти в 65 миллионов рублей, что противоречит законодательству. Это и послужило основанием для привлечения руководителя к административной ответственности.











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