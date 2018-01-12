НОВОСТИ | Спорт













12.01.18 17:48 Лидер футбольного "Енисея" будет играть за "Оренбург"





Фото



В этом сезоне Козлов забил за красноярцев 15 мячей и помог закрепиться на первой строчке таблицы. Сейчас тренерский штаб Дмитрия Аленичева ищет новых игроков для усиления команды.







Лидер футбольного "Енисея" перешёл в стан ближайших конкурентов. Лучшего бомбардира ФНЛ в этом сезоне Андрея Козлова выкупил футбольный клуб "Оренбург".В этом сезоне Козлов забил за красноярцев 15 мячей и помог закрепиться на первой строчке таблицы. Сейчас тренерский штаб Дмитрия Аленичева ищет новых игроков для усиления команды.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













