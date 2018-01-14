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|15.01.18 08:40 Вести. Красноярск. События недели от 14.01.2018
В этом выпуске:
- Громкие дела. Красноярск в очередной раз взбудоражен коррупционным расследованием. Почему так часто в поле зрения силовиков стали попадать крупные руководители и чиновники?
- Новый аэропорт, воздушно-космический щит, масштабные стройки и знаковые монументы. 2017-й оказался ярким и запоминающимся. Чем Красноярский край вписал себя в историю страны?
- Важный выбор. Как будет строиться кампания по избранию главы государства и какую активность уже проявляют кандидаты?
- Зимние дороги. Почему от снега и льда в Красноярске очищают только центральные улицы и помогут ли коммунальщики, если по вашему двору ни проехать, ни пройти?
- Морозное искусство. В Красноярске прошёл конкурс "Волшебный лёд Сибири". Через что пришлось пройти авторам снежных шедевров и что запечатлели во льду участники творческого поединка?
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