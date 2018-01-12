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НОВОСТИ | Общество





12.01.18 17:40 Синоптики обещают красноярцам крещенские морозы



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Несмотря на то, что в целом сегодня в Красноярске ветер не чувствуется, в некоторых местах всё-таки ощущаются серьёзные порывы, как, например, на улице Копылова. Кстати, такой же ветреной погода останется и в ближайшие дни. На следующей неделе только вторник будет без ветра.

Сильные ветра вернулись в Красноярск сегодня ночью. Порывы достигали 15-ти, 20-ти, а местами 23 метров в секунду. Задувало не только в центральных, но и южных районах региона. Ветер не стихнет до 19 января. Некоторым жителям миллионника разгул стихии сегодня не давал спать. У других собственное самочувствие или даже поведение детей уже предсказывают резкую перемену в погоде.

- Плоховато, конечно, давление поднимается, сердечко пошаливает, возраст уже.

- Это и капризы у детей, у меня головные боли. Вчера перемены чувствовались, ребёнок отказался идти на танцы, то есть по её поведению мы заметили, что вполне вероятно какое-то изменение погоды.

Всё верно, погода действительно начнёт меняться. Уже в субботу значительно похолодает. Ночью будет от -17 до -22оС, днём -12...-17оС. А в четверг произойдёт резкий скачок. Днём ожидается всего -6оС. Метеозависимым нужно быть готовым к таких перепадам. На Крещение обещают до 20 мороза, в ночь и все 30. Если ветер стихнет, то похолодает ещё значительнее - до -35.

"Начиная с 20 января, ориентировочно на неделю, установится морозная погода с ночными температурами от -30 до -45. Дневные температуры будут повышаться не больше чем на 5 градусов от ночной температуры", - сообщила ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.

Так что зима отступать не собирается, а погода не даёт забыть - живёт в Сибири. МЧС предупреждает: пешеходам следует обходить стороной высокие баннеры и деревья, а автомобилистам соблюдать дистанцию на дороге - сохраняется гололедица.

Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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