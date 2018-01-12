У одного из крупнейших застройщиков Красноярска прошли обыски. Неустановленного сотрудника ПСК "Союз" подозревают в растрате на 50 миллионов рублей. По версии следствия, деньги должны были пойти на оплату коммунальных платежей, однако крупную сумму в виде займа получил один из учредителей строительной компании. К слову, председателем совета директоров числится депутат красноярского горсовета Юрий Туров.
"В офисах и у руководства ЗАО ПСК "Союз" проведены обыски. Изъята необходимая финансовая документация. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.