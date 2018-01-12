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12.01.18 17:42 Сотрудника ПСК "Союз" подозревают в растрате





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"В офисах и у руководства ЗАО ПСК "Союз" проведены обыски. Изъята необходимая финансовая документация. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







У одного из крупнейших застройщиков Красноярска прошли обыски. Неустановленного сотрудника ПСК "Союз" подозревают в растрате на 50 миллионов рублей. По версии следствия, деньги должны были пойти на оплату коммунальных платежей, однако крупную сумму в виде займа получил один из учредителей строительной компании. К слову, председателем совета директоров числится депутат красноярского горсовета Юрий Туров."В офисах и у руководства ЗАО ПСК "Союз" проведены обыски. Изъята необходимая финансовая документация. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











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