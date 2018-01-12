НОВОСТИ | Экономика













12.01.18 18:36 В Красноярске планируют достроить метро





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Также документ предполагает и другие амбициозные проекты. Скоростную магистраль до Новосибирска и обычную железную дорогу до Кызыла, мост через Ангару и реконструкцию автотрассы в Северо-Енисейский район, где добывают золото. Аэропорт Красноярска может стать международным авиахабом, обновление должно затронуть речной транспорт и порты.







Завершение строительства метро в Красноярске стало официальной задачей краевого правительства. Стратегия развития до 2030 года опубликована за подписью министра транспорта края Димитрова.Также документ предполагает и другие амбициозные проекты. Скоростную магистраль до Новосибирска и обычную железную дорогу до Кызыла, мост через Ангару и реконструкцию автотрассы в Северо-Енисейский район, где добывают золото. Аэропорт Красноярска может стать международным авиахабом, обновление должно затронуть речной транспорт и порты.







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