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15.01.18 08:53 Объект культурного наследия в центре Красноярска ушёл с молотка





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"Он был очень богат, делал себе визитки из чистого золота, одна визитка стоила как ведро чёрной икры. Дом был очень дорогой. Там были ореховые и из красного дерева двери, зеркала от пола до потолка. Дом этот был построен в 1845 году, но в 1847 Никита умирает", - рассказала сотрудник красноярского краеведческого музея Татьяна Зыкова.



Уже к концу 19 века от богатства братьев мало что осталось, дом выкупил город и здесь была организована фактически первая красноярская больница. Во дворе просторный сквер, церковь - она принадлежит епархии; между прочим, это первый в Сибири больничный храм. Горожан здесь лечили почти полтора века. В 2013-м в одной из палат рухнула стена, погибла женщина. Тогда больницу закрыли, врачей перевели.



"Сложно было лицензировать данный объект, многие подразделения не соответствовали лицензионным условиям, и ремонтировать уже не представлялось возможным", - пояснил главный врач поликлиники №5 Сергей Резниченко.



В этом году исполняется пять лет с тех пор, как в Красноярске начали распродавать объекты культурного наследия. Здание бывшей больницы 20-е по счёту. Что здесь будет - известно только бизнесмену-собственнику. Ночной клуб, отель, магазин - всё что угодно, главное, чтобы был сохранён внешний облик здания.



Продав весь больничный комплекс, город заработал 73 миллиона рублей. В мэрии поясняют, по закону теперь собственник должен заказать проект восстановления, утвердить его во всех инстанциях, ну и, собственно, отреставрировать памятник культуры. Всё за свои деньги.



"Объекты были проданы вместе с земельным участком. В течение пяти лет новый владелец работает над тем, чтобы привести объект в соответствие с проектом, который ранее был согласован и выдан. В ценах 14 года стоимость работ по восстановлению составляла порядка 115 миллионов", - сообщила заместитель руководителя департамента горимущества Ирина Тюрина.



Купеческий дом выдерживает испытание временем и автомобильным потоком. Снести его не смогут. Хочется надеяться, что уголок в центре города преобразится.



Больничный комплекс на Вейнбаума сначала хотели продать единым лотом, покупателей не нашлось - дорого. В итоге продавали по частям. Вышло дешевле, владелец всего комплекса один - это предприниматель Данил Гуриев. В 19 веке это был один из богатейших домов. Известная история, как красноярский купец в непогоду от своего дома раскатывал красное сукно до Воскресенского собора на Стрелке, чтобы по чистому идти на молитву, это как раз про одного из хозяев этого дома. Строили его купцы Мясниковы."Он был очень богат, делал себе визитки из чистого золота, одна визитка стоила как ведро чёрной икры. Дом был очень дорогой. Там были ореховые и из красного дерева двери, зеркала от пола до потолка. Дом этот был построен в 1845 году, но в 1847 Никита умирает", - рассказала сотрудник красноярского краеведческого музея Татьяна Зыкова.Уже к концу 19 века от богатства братьев мало что осталось, дом выкупил город и здесь была организована фактически первая красноярская больница. Во дворе просторный сквер, церковь - она принадлежит епархии; между прочим, это первый в Сибири больничный храм. Горожан здесь лечили почти полтора века. В 2013-м в одной из палат рухнула стена, погибла женщина. Тогда больницу закрыли, врачей перевели."Сложно было лицензировать данный объект, многие подразделения не соответствовали лицензионным условиям, и ремонтировать уже не представлялось возможным", - пояснил главный врач поликлиники №5 Сергей Резниченко.В этом году исполняется пять лет с тех пор, как в Красноярске начали распродавать объекты культурного наследия. Здание бывшей больницы 20-е по счёту. Что здесь будет - известно только бизнесмену-собственнику. Ночной клуб, отель, магазин - всё что угодно, главное, чтобы был сохранён внешний облик здания.Продав весь больничный комплекс, город заработал 73 миллиона рублей. В мэрии поясняют, по закону теперь собственник должен заказать проект восстановления, утвердить его во всех инстанциях, ну и, собственно, отреставрировать памятник культуры. Всё за свои деньги."Объекты были проданы вместе с земельным участком. В течение пяти лет новый владелец работает над тем, чтобы привести объект в соответствие с проектом, который ранее был согласован и выдан. В ценах 14 года стоимость работ по восстановлению составляла порядка 115 миллионов", - сообщила заместитель руководителя департамента горимущества Ирина Тюрина.Купеческий дом выдерживает испытание временем и автомобильным потоком. Снести его не смогут. Хочется надеяться, что уголок в центре города преобразится. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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