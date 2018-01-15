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15.01.18 11:41 На правобережье скорая помощь столкнулась с грейдером





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В Красноярске бригаде врачей понадобилась медицинская помощь. Сегодня в четыре утра на улице Глинки в ДТП столкнулись карета "скорой помощи" и снегоуборочный грейдер. Водитель не заметил коммунальную технику и въехал в железную махину. Как сообщают очевидцы аварии, единственным пострадавшим стал фельдшер.











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