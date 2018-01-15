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15.01.18 11:40 В горах Хакасии под лавиной погиб красноярский турист



Фото
В горах Хакасии под лавиной погиб турист из Красноярска. Мужчина вместе с приятелями отправился покататься на снегоходах в труднодоступный район предгорий Саян в районе посёлка Приисковое. О затее туристы не предупредили оперативные службы. Сошедшая лавина накрыла семь человек. Пятерым удалось выбраться самостоятельно, двое погибли, их тела нашли товарищи ещё до прибытия спасателей.

Известно, что среди погибших жители Красноярска и Сургута. Следователи Хакасии проводят проверку. Подробный репортаж о трагедии смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.
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