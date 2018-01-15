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15.01.18 11:40 В горах Хакасии под лавиной погиб красноярский турист





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Известно, что среди погибших жители Красноярска и Сургута. Следователи Хакасии проводят проверку. Подробный репортаж о трагедии смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.



В горах Хакасии под лавиной погиб турист из Красноярска. Мужчина вместе с приятелями отправился покататься на снегоходах в труднодоступный район предгорий Саян в районе посёлка Приисковое. О затее туристы не предупредили оперативные службы. Сошедшая лавина накрыла семь человек. Пятерым удалось выбраться самостоятельно, двое погибли, их тела нашли товарищи ещё до прибытия спасателей.Известно, что среди погибших жители Красноярска и Сургута. Следователи Хакасии проводят проверку. Подробный репортаж о трагедии смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.

















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