ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





15.01.18 11:45 В Красноярске прошёл новогодний праздник для особенных детей



Фото
Зажжение огней на главной зелёной красавице, Дедушка Мороз и злая Баба-Яга - всё как на обычном новогоднем утреннике, однако в зале дети, для которых такие торжества редкость. У них детский церебральный паралич. Особенный праздник для необычных малышей организовали благотворители.

Концертная программа учитывает особенности развития детей с таким диагнозом. К примеру, им сложно концентрировать внимание долго, поэтому праздник ограничен по времени. А из-за того, что у некоторых зрителей есть ограничения в движении, в играх можно принимать участие прямо с места. Сегодня здесь несколько десятков зрителей. Среди них Екатерина Модина с сыном Стёпой.

"Для них важно вырваться и посмотреть что-то. Они всегда в замкнутом пространстве дома. Иногда школа, детский сад, но этого мало. Таким детям обязательно нужны праздники", - говорит Екатерина Модина.

Все артисты и творческие коллективы на сцене выступают бесплатно. Они с удовольствием откликнулись на просьбу организаторов дать благотворительный концерт. Всего час их личного времени подарит необычным зрителям впечатлений на несколько дней вперёд.

"Государство на реабилитацию даёт деньги, а праздников для детей нет. В этом плане мы решили помогать детям, организовывать праздники, чтобы внести радость в их жизнь", - сказала организатор праздника Ольга Зенкова.

С праздника каждый ребёнок ушёл с улыбкой и мягким подарком. Маленькая Настя робко обнимает львёнка, назвать решила его по-новогоднему - Снежок. Вместе с новым другом передаёт свои пожелания.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .