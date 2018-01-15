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15.01.18 11:45 В Красноярске прошёл новогодний праздник для особенных детей





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Концертная программа учитывает особенности развития детей с таким диагнозом. К примеру, им сложно концентрировать внимание долго, поэтому праздник ограничен по времени. А из-за того, что у некоторых зрителей есть ограничения в движении, в играх можно принимать участие прямо с места. Сегодня здесь несколько десятков зрителей. Среди них Екатерина Модина с сыном Стёпой.



"Для них важно вырваться и посмотреть что-то. Они всегда в замкнутом пространстве дома. Иногда школа, детский сад, но этого мало. Таким детям обязательно нужны праздники", - говорит Екатерина Модина.



Все артисты и творческие коллективы на сцене выступают бесплатно. Они с удовольствием откликнулись на просьбу организаторов дать благотворительный концерт. Всего час их личного времени подарит необычным зрителям впечатлений на несколько дней вперёд.



"Государство на реабилитацию даёт деньги, а праздников для детей нет. В этом плане мы решили помогать детям, организовывать праздники, чтобы внести радость в их жизнь", - сказала организатор праздника Ольга Зенкова.



С праздника каждый ребёнок ушёл с улыбкой и мягким подарком. Маленькая Настя робко обнимает львёнка, назвать решила его по-новогоднему - Снежок. Вместе с новым другом передаёт свои пожелания.



Зажжение огней на главной зелёной красавице, Дедушка Мороз и злая Баба-Яга - всё как на обычном новогоднем утреннике, однако в зале дети, для которых такие торжества редкость. У них детский церебральный паралич. Особенный праздник для необычных малышей организовали благотворители.Концертная программа учитывает особенности развития детей с таким диагнозом. К примеру, им сложно концентрировать внимание долго, поэтому праздник ограничен по времени. А из-за того, что у некоторых зрителей есть ограничения в движении, в играх можно принимать участие прямо с места. Сегодня здесь несколько десятков зрителей. Среди них Екатерина Модина с сыном Стёпой."Для них важно вырваться и посмотреть что-то. Они всегда в замкнутом пространстве дома. Иногда школа, детский сад, но этого мало. Таким детям обязательно нужны праздники", - говорит Екатерина Модина.Все артисты и творческие коллективы на сцене выступают бесплатно. Они с удовольствием откликнулись на просьбу организаторов дать благотворительный концерт. Всего час их личного времени подарит необычным зрителям впечатлений на несколько дней вперёд."Государство на реабилитацию даёт деньги, а праздников для детей нет. В этом плане мы решили помогать детям, организовывать праздники, чтобы внести радость в их жизнь", - сказала организатор праздника Ольга Зенкова.С праздника каждый ребёнок ушёл с улыбкой и мягким подарком. Маленькая Настя робко обнимает львёнка, назвать решила его по-новогоднему - Снежок. Вместе с новым другом передаёт свои пожелания. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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