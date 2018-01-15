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15.01.18 17:41 Красноярские школы готовятся к комплектованию первых классов



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В 153-й школе сейчас 15 первых классов. Набрать планируется не меньше. Директор подчёркивает, мнение о том, что в "А"-классе учитель более сильный, чем в "Я" - это миф. "Буквы сейчас играют формальную роль. Несмотря на то, что у нас классов меньше, чем букв в алфавите, тем не менее, по просьбе родителей и учителей у нас были организованы 1-Ф, 1-Я. Как раз чтобы этот стереотип разрушить", - пояснил директор школы №153 (мкрн. Покровский) Роман Митрохин.

Комплектование первоклассников начнётся 1 февраля. Детей с микроучастка будут записывать до 30 июня. Только после этого примут заявления от родителей детей не по прописке. "В этом году, по нашим прогнозам, порядка 14 тысяч это будут первоклассники. Это означает, мы будем открывать более 500 первых классов в 116 образовательных учреждениях", - отметила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

В 144 школе в прошлом году 1 февраля родители будущих первоклассников очередь занимали ночью. В этом году задача подобное предотвратить. "Нами запланировано на 25 января в 19:00 родительское собрание, цель которого - разъяснить оргвопросы по приёму детей", - пояснила директор школы №144 (мкрн. Солнечный) Наталья Алексеева.

Родителям будущего первоклассника нужно заполнить заявление. Его можно взять в школе или скачать с сайта образовательного учреждения. Плюс к этому нужен паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребёнка и свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства.

Новая школа №154 в микрорайоне Иннокентьевский пока закрыта, но с 1 февраля она тоже начнёт запись первоклассников. Правда, чтобы записаться сюда, надо обратиться в школу №151.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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