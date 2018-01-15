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15.01.18 17:42 Назначены новые главы администраций двух районов Красноярска





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В Красноярске у двух районов появились новые главы администраций. Руководить Октябрьским районом назначен Игорь Ким. Ранее он возглавлял департамент транспорта краевого центра. А в Советский район призван Андрей Коротков. До этого чиновник трудился в структурах МЧС. Перед уходом на муниципальную службу заведовал отделом капитального строительства в региональном управлении МЧС.







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