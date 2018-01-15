НОВОСТИ | Общество













15.01.18 17:47 В Красноярске открылись 18-е Рождественские чтения





Фото



В этом году генеральная тема звучит как "Нравственные ценности и будущее человечества". Тематические вопросы, как выразился митрополит красноярский и ачинский, касаются вызовов, которые получают общество и церковь.



"Самые простые права, Богом данные человеку, будут ли они торжествовать в виде свобод, которые декларируются и за которые человечество так много в междоусобных войнах пролило крови и погибло поколений", - пояснил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.







В Красноярске открылись традиционные, уже 18-е по счёту рождественские чтения. Этот православный образовательный форум является одним из крупнейших в регионе и посвящён теме взаимодействия церкви с обществом, культурой, молодёжью, исследованию истории православной веры.В этом году генеральная тема звучит как "Нравственные ценности и будущее человечества". Тематические вопросы, как выразился митрополит красноярский и ачинский, касаются вызовов, которые получают общество и церковь."Самые простые права, Богом данные человеку, будут ли они торжествовать в виде свобод, которые декларируются и за которые человечество так много в междоусобных войнах пролило крови и погибло поколений", - пояснил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













