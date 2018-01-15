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| НОВОСТИ | Общество
|15.01.18 17:47 В Красноярске открылись 18-е Рождественские чтения
В Красноярске открылись традиционные, уже 18-е по счёту рождественские чтения. Этот православный образовательный форум является одним из крупнейших в регионе и посвящён теме взаимодействия церкви с обществом, культурой, молодёжью, исследованию истории православной веры.
В этом году генеральная тема звучит как "Нравственные ценности и будущее человечества". Тематические вопросы, как выразился митрополит красноярский и ачинский, касаются вызовов, которые получают общество и церковь.
"Самые простые права, Богом данные человеку, будут ли они торжествовать в виде свобод, которые декларируются и за которые человечество так много в междоусобных войнах пролило крови и погибло поколений", - пояснил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
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