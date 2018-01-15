НОВОСТИ | Общество













15.01.18 17:43 Врио губернатора проинспектировал ход реконструкции объектов в Енисейске





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Александр Усс отметил, что изначальная смета работ выросла в разы, в том числе из-за включения в перечень социальных объектов и объектов инфраструктуры города. Сейчас известно, что на подготовку к юбилею потратят 3 миллиарда рублей. Впрочем, край и дальше намерен пристально следить за развитием Енисейка.



"400-летием внимание к Енисейску не будет ограничено. Здесь должен быть построен нормальный больничный городок. Состояние роддома не выдерживает критики. Должна быть создана объездная дорога. Перечень такого рода проблем достаточно широк, и мы обязательно будем их решать", - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс.











400-летним юбилеем внимание к Енисейску не ограничится. Временно исполняющий обязанности губернатора проконтролировал, как идёт реконструкция объектов в городе-памятнике. В следующем году Енисейск отпразднует юбилей. К этому времени новый облик должны получить 23 памятника.Александр Усс отметил, что изначальная смета работ выросла в разы, в том числе из-за включения в перечень социальных объектов и объектов инфраструктуры города. Сейчас известно, что на подготовку к юбилею потратят 3 миллиарда рублей. Впрочем, край и дальше намерен пристально следить за развитием Енисейка."400-летием внимание к Енисейску не будет ограничено. Здесь должен быть построен нормальный больничный городок. Состояние роддома не выдерживает критики. Должна быть создана объездная дорога. Перечень такого рода проблем достаточно широк, и мы обязательно будем их решать", - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс.







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