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15.01.18 17:48 Ансамбль "Тебе поемъ" выступил на станции Базаиха





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Зрители слушали, затаив дыхание. Голоса солистов никого не оставили равнодушным. Многие отметили, что по качеству звука вокзал не уступает настоящему концертному залу.



- Здесь акустика хорошая. Звук просто невообразимый. Очень здорово!



- Концерт оставил неизгладимое впечатление. Звук просто потрясающий, потрясающие голоса и абсолютно бесплатно, это просто подарок!



Ансамбль "Тебе поемъ" уже неоднократно выступал на подобных площадках. Свою небольшую, но почётную миссию артисты видят в том, чтобы познакомить как можно больше людей с духовной музыкой. "Не случайно сейчас ко мне подошли люди и спросили: "А когда и во сколько у вас будет следующий концерт?". То есть люди открывают что-то для себя. И в этом, я считаю, важность концертов "Музыкальный экспресс", - отметил дирижёр и художественный руководитель ансамбля "Тебе поемъ" Константин Якобсон.



Музыкальный марафон продолжается. Следующий концерт пройдёт на станции Енисей 17 января в 16:30. Там выступит красноярский камерный оркестр. Музыканты исполнят популярную классику. 18 января также на станции Енисей в 16:30 вновь выступит ансамбль "Тебе поемъ". А заключительный концерт пройдёт на станции Злобино 19 января в 11:30. Там для пассажиров и зрителей сыграет Городской духовой оркестр.



Сегодня на железнодорожном вокзале станции Базаиха атмосфера невероятно торжественная и возвышенная. Хоровой ансамбль солистов "Тебе поемъ" исполняет рождественские песнопения. Репертуар создаёт настроение, кажется, что мы находимся на праздничной службе в соборе, а вовсе не в здании вокзала.Зрители слушали, затаив дыхание. Голоса солистов никого не оставили равнодушным. Многие отметили, что по качеству звука вокзал не уступает настоящему концертному залу.Ансамбль "Тебе поемъ" уже неоднократно выступал на подобных площадках. Свою небольшую, но почётную миссию артисты видят в том, чтобы познакомить как можно больше людей с духовной музыкой. "Не случайно сейчас ко мне подошли люди и спросили: "А когда и во сколько у вас будет следующий концерт?". То есть люди открывают что-то для себя. И в этом, я считаю, важность концертов "Музыкальный экспресс", - отметил дирижёр и художественный руководитель ансамбля "Тебе поемъ" Константин Якобсон.Музыкальный марафон продолжается. Следующий концерт пройдёт на станции Енисей 17 января в 16:30. Там выступит красноярский камерный оркестр. Музыканты исполнят популярную классику. 18 января также на станции Енисей в 16:30 вновь выступит ансамбль "Тебе поемъ". А заключительный концерт пройдёт на станции Злобино 19 января в 11:30. Там для пассажиров и зрителей сыграет Городской духовой оркестр. Вероника УСКОВА











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