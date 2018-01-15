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НОВОСТИ | Общество





15.01.18 17:48 Ансамбль "Тебе поемъ" выступил на станции Базаиха



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Сегодня на железнодорожном вокзале станции Базаиха атмосфера невероятно торжественная и возвышенная. Хоровой ансамбль солистов "Тебе поемъ" исполняет рождественские песнопения. Репертуар создаёт настроение, кажется, что мы находимся на праздничной службе в соборе, а вовсе не в здании вокзала.

Зрители слушали, затаив дыхание. Голоса солистов никого не оставили равнодушным. Многие отметили, что по качеству звука вокзал не уступает настоящему концертному залу.

- Здесь акустика хорошая. Звук просто невообразимый. Очень здорово!

- Концерт оставил неизгладимое впечатление. Звук просто потрясающий, потрясающие голоса и абсолютно бесплатно, это просто подарок!

Ансамбль "Тебе поемъ" уже неоднократно выступал на подобных площадках. Свою небольшую, но почётную миссию артисты видят в том, чтобы познакомить как можно больше людей с духовной музыкой. "Не случайно сейчас ко мне подошли люди и спросили: "А когда и во сколько у вас будет следующий концерт?". То есть люди открывают что-то для себя. И в этом, я считаю, важность концертов "Музыкальный экспресс", - отметил дирижёр и художественный руководитель ансамбля "Тебе поемъ" Константин Якобсон.

Музыкальный марафон продолжается. Следующий концерт пройдёт на станции Енисей 17 января в 16:30. Там выступит красноярский камерный оркестр. Музыканты исполнят популярную классику. 18 января также на станции Енисей в 16:30 вновь выступит ансамбль "Тебе поемъ". А заключительный концерт пройдёт на станции Злобино 19 января в 11:30. Там для пассажиров и зрителей сыграет Городской духовой оркестр.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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