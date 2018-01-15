НОВОСТИ | Общество













15.01.18 20:52 На улице Свердловская в 2018 году снесут 21 дом





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"У нас в этом году 12 тысяч деревьев запланировано в бюджете. Изменим подход, чтобы крупномерные деревья появлялись прежде всего не за границами города, а в городской черте", - отметил глава Красноярска Сергей Ерёмин.



Искоренение домов с печным отоплением, закрытие малых котельных, озеленение, сокращение выбросов автомобильного транспорта, уборка пыли в городе - это основные пять шагов на пути к чистому небу. Кстати, на долю частного сектора приходится 8% загрязнения воздуха. "Проекты по сносу ветхого жилья не только улучшают экологию в городе, но и расширяют проезжую часть, увеличивают скорость движения", - отметил и.о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.



Борьба за чистый воздух без жертв не обойдётся. К сожалению, это местные жители, которые в этот период живут в жутких условиях. Всего на улице Свердловской снесут 27 домов, где проживает более 200 семей. Примерно половину уже переселили или находится в стадии переселения. 15 спорных дел в судах. Вопрос с остальными будет решён весной этого года, то зимовать людям придётся здесь. Бараки полупустые, промерзают, а впереди крещенские морозы. Переселенцам обещают квартиры не позже июня. К тому времени дома уже должны снести.



Проблемы чистого воздуха мэр и министр экологии обсуждают на улице Свердловская. До Универсиады здесь снесут двухэтажные бараки, девять из которых - с печным отоплением. Ветхие дома и вид эстетический портят, и коптят как котельные. На их месте появятся зелёные зоны."У нас в этом году 12 тысяч деревьев запланировано в бюджете. Изменим подход, чтобы крупномерные деревья появлялись прежде всего не за границами города, а в городской черте", - отметил глава Красноярска Сергей Ерёмин.Искоренение домов с печным отоплением, закрытие малых котельных, озеленение, сокращение выбросов автомобильного транспорта, уборка пыли в городе - это основные пять шагов на пути к чистому небу. Кстати, на долю частного сектора приходится 8% загрязнения воздуха. "Проекты по сносу ветхого жилья не только улучшают экологию в городе, но и расширяют проезжую часть, увеличивают скорость движения", - отметил и.о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.Борьба за чистый воздух без жертв не обойдётся. К сожалению, это местные жители, которые в этот период живут в жутких условиях. Всего на улице Свердловской снесут 27 домов, где проживает более 200 семей. Примерно половину уже переселили или находится в стадии переселения. 15 спорных дел в судах. Вопрос с остальными будет решён весной этого года, то зимовать людям придётся здесь. Бараки полупустые, промерзают, а впереди крещенские морозы. Переселенцам обещают квартиры не позже июня. К тому времени дома уже должны снести. Вадим КУЛИКОВ











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