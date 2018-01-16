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16.01.18 09:20 Интервью: ветеринар Сония Крайнова







По статистике, домашние питомцы есть в семи семьях из 10-ти. Это не только собаки и кошки, но и более экзотические морские свинки, кролики и даже кенгуру. Животные становятся членами семьи, и порой очень важно вовремя обратить внимание на изменения в их настроении. Как животные пережили новогодние праздники, морозы, с какими жалобами обращались к ветеринарам хозяева питомцев и как уберечь друга от проблем со здоровьем? Об этом журналисту Елене Алишевец рассказала ветеринарный доктор Сония Крайнова.







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