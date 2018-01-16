Красноярский край может остаться без топлива - ГИБДД отказывается выдавать разрешения на перевозку грузов автоцистернами. В конце прошлого года вступил в силу новый административный регламент, согласно которому все бензовозы должны пройти испытания, только после этого им позволят перевозить ГСМ. Однако в дорожной полиции заявили: до сих пор на федеральном уровне не определено, какое ведомство должно производить тесты наливных машин.
Сейчас передвигаться по дорогам могут только те компании, которые получили разрешения до 7 января. Всех остальных, а это как минимум полторы тысячи бензовозов, будут штрафовать. Тем не менее, в ГИБДД отметили, что вопрос выдачи разрешений федеральные законодатели должны урегулировать в ближайшие дни.
"Вопрос этот актуален не только на территории края, но и России в целом. К примеру, если не будут доставлять топливо в аэропорт, авиаперевозки закончатся. Этого никто не допустит, поэтому будут приняты поправки в законодательство", - пояснил и.о. заместителя начальника отдела надзора УГИБДД Красноярского края Сергей Шелехов.