НОВОСТИ | Общество













16.01.18 11:30 ГИБДД отказывается выдавать разрешения на перевозку грузов автоцистернами





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Сейчас передвигаться по дорогам могут только те компании, которые получили разрешения до 7 января. Всех остальных, а это как минимум полторы тысячи бензовозов, будут штрафовать. Тем не менее, в ГИБДД отметили, что вопрос выдачи разрешений федеральные законодатели должны урегулировать в ближайшие дни.



"Вопрос этот актуален не только на территории края, но и России в целом. К примеру, если не будут доставлять топливо в аэропорт, авиаперевозки закончатся. Этого никто не допустит, поэтому будут приняты поправки в законодательство", - пояснил и.о. заместителя начальника отдела надзора УГИБДД Красноярского края Сергей Шелехов.











Красноярский край может остаться без топлива - ГИБДД отказывается выдавать разрешения на перевозку грузов автоцистернами. В конце прошлого года вступил в силу новый административный регламент, согласно которому все бензовозы должны пройти испытания, только после этого им позволят перевозить ГСМ. Однако в дорожной полиции заявили: до сих пор на федеральном уровне не определено, какое ведомство должно производить тесты наливных машин.Сейчас передвигаться по дорогам могут только те компании, которые получили разрешения до 7 января. Всех остальных, а это как минимум полторы тысячи бензовозов, будут штрафовать. Тем не менее, в ГИБДД отметили, что вопрос выдачи разрешений федеральные законодатели должны урегулировать в ближайшие дни."Вопрос этот актуален не только на территории края, но и России в целом. К примеру, если не будут доставлять топливо в аэропорт, авиаперевозки закончатся. Этого никто не допустит, поэтому будут приняты поправки в законодательство", - пояснил и.о. заместителя начальника отдела надзора УГИБДД Красноярского края Сергей Шелехов.







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