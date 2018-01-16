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16.01.18 11:47 В микрорайоне Покровский появится памятник Дмитрию Мартынову





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В конкурсе могут принять участие как организации и творческие коллективы, так и отдельные скульпторы, художники и дизайнеры. Лучшие варианты конкурсная комиссия начнёт отбирать после 15 мая.



Напомним, звание Героя было присвоено Дмитрию Мартынову за воинский подвиг - его батальон завладел железнодорожной станцией и узлом шоссейных дорог. Было отбито 47 атак пехоты и танков противника.





В Красноярске объявили творческий конкурс на лучшую скульптурную композицию памяти Героя Советского Союза Дмитрия Мартынова. Монумент планируется установить во дворе строящейся школы в микрорайоне Покровский, где Мартынов много лет жил и работал.В конкурсе могут принять участие как организации и творческие коллективы, так и отдельные скульпторы, художники и дизайнеры. Лучшие варианты конкурсная комиссия начнёт отбирать после 15 мая.Напомним, звание Героя было присвоено Дмитрию Мартынову за воинский подвиг - его батальон завладел железнодорожной станцией и узлом шоссейных дорог. Было отбито 47 атак пехоты и танков противника.











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