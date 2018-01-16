В Красноярске объявили творческий конкурс на лучшую скульптурную композицию памяти Героя Советского Союза Дмитрия Мартынова. Монумент планируется установить во дворе строящейся школы в микрорайоне Покровский, где Мартынов много лет жил и работал.
В конкурсе могут принять участие как организации и творческие коллективы, так и отдельные скульпторы, художники и дизайнеры. Лучшие варианты конкурсная комиссия начнёт отбирать после 15 мая.
Напомним, звание Героя было присвоено Дмитрию Мартынову за воинский подвиг - его батальон завладел железнодорожной станцией и узлом шоссейных дорог. Было отбито 47 атак пехоты и танков противника.