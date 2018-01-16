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НОВОСТИ | Экономика





16.01.18 11:39 Красноярский аэропорт вернул статус международного грузового хаба



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Аэропорт Красноярска вернул себе звание международного грузового хаба. Сегодня там официально расквартирован крупнейший российский авиаперевозчик грузов "Air Bridge Cargo". Наш аэропорт станет логистической точкой: через Красноярск грузы пойдут в Азию и на Ближний Восток. До этого крылатые большегрузы летали через новосибирский аэропорт "Толмачёво", но в "Емельяново" предложили более выгодные условия. Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.
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