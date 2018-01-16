Проверка на каникулах. В Красноярском крае участковые за время праздников провели масштабный рейд по притонам и неблагополучным семьям. Посетили почти 25 тысяч адресов, где живут состоящие на профилактическом учёте лица. За время рейда в крае почти в три раза сократились грабежи и разбои. Пресечено более двух сотен драк, в том числе с угрозами убийством.
"Конфликтная ситуация может перерасти, случаев масса, когда мужчина вышел за бутылкой пива и в дальнейшем не вернулся. Все домашние спали. Жена, выйдя на улицу, обнаружила его с ножевым ранением", - рассказал начальник участковых уполномоченных ГУ МВД по Красноярскому краю Алексей Запьянцев.