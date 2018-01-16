НОВОСТИ | Общество













16.01.18 11:48 В регионе прошёл масштабный рейд по неблагополучным семьям





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"Конфликтная ситуация может перерасти, случаев масса, когда мужчина вышел за бутылкой пива и в дальнейшем не вернулся. Все домашние спали. Жена, выйдя на улицу, обнаружила его с ножевым ранением", - рассказал начальник участковых уполномоченных ГУ МВД по Красноярскому краю Алексей Запьянцев.







Проверка на каникулах. В Красноярском крае участковые за время праздников провели масштабный рейд по притонам и неблагополучным семьям. Посетили почти 25 тысяч адресов, где живут состоящие на профилактическом учёте лица. За время рейда в крае почти в три раза сократились грабежи и разбои. Пресечено более двух сотен драк, в том числе с угрозами убийством."Конфликтная ситуация может перерасти, случаев масса, когда мужчина вышел за бутылкой пива и в дальнейшем не вернулся. Все домашние спали. Жена, выйдя на улицу, обнаружила его с ножевым ранением", - рассказал начальник участковых уполномоченных ГУ МВД по Красноярскому краю Алексей Запьянцев.











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