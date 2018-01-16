НОВОСТИ | Общество













16.01.18 11:43 На улице Караульная запретили левые повороты





Фото







На улице Караульная введён запрет на левые повороты. Главная цель изменений - улучшить движение и уменьшить заторы. Левые повороты запретят на трёх перекрёстках: улиц 2-я Брянская и 4-я Дальневосточная при движении со стороны 9 мая; улиц Караульная и Линейная при движении со стороны 2-й Брянской и на перекрёстке улиц Караульная и Чернышевского при движении со стороны 2-й Брянской. Там установлены соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













