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16.01.18 17:43 Роспотребнадзор проверяет качество воды в крещенских купелях





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От обряда следует воздержаться тем, кто простужен или недавно выздоровел. Не следует погружаться в прорубь после принятия спиртных напитков. Роспотребнадзор напоминает, что вода в прорубях не предназначена для питья и приготовления пищи.







В преддверии праздника Крещения Господня Роспотребнадзор проверяет качество воды в купелях. Также специалисты напоминают, что для купаний следует использовать только официально отведённые для этого водоёмы, а предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.От обряда следует воздержаться тем, кто простужен или недавно выздоровел. Не следует погружаться в прорубь после принятия спиртных напитков. Роспотребнадзор напоминает, что вода в прорубях не предназначена для питья и приготовления пищи.











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