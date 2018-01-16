В преддверии праздника Крещения Господня Роспотребнадзор проверяет качество воды в купелях. Также специалисты напоминают, что для купаний следует использовать только официально отведённые для этого водоёмы, а предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.
От обряда следует воздержаться тем, кто простужен или недавно выздоровел. Не следует погружаться в прорубь после принятия спиртных напитков. Роспотребнадзор напоминает, что вода в прорубях не предназначена для питья и приготовления пищи.