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НОВОСТИ | Общество





16.01.18 17:45 Главврачи ведущих больниц Красноярска ответили на вопросы горожан



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Очереди в поликлиниках остаются одной из главных проблем красноярского здравоохранения. Этой теме было посвящено большое количество звонков от пациентов, которые обращались на прямую линию с главными врачами ведущих больниц города. Также звучали вопросы о диспансеризации, врачебной этике. Особое внимание уделили тому, что вакцина от клещевого энцефалита теперь поставляется бесплатно только для детей. При этом сами врачи отметили, что претензии пациентов становятся конкретней год от года.

"Если раньше больше было вопросов системного характера: невозможно записаться ни к кому; если грубят, то грубят все. С прошлого года система вопросов стала меняться, они стали более индивидуальны: если мне не разъяснили или нагрубили, то конкретно регистратор такой-то", - отметил главный врач городской поликлиники №14 Виталий Денисов.
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